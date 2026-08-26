توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، في حين تبقى درجات الحرارة العظمى مرتفعة على أجزاء من المنطقة الشرقية مع فرصة تكوّن الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية منها، كما لا يُستبعد تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على الأجزاء الجنوبية منها، وعلى أجزاء من مناطق نجران، والرياض، وحائل.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 18 - 42 كم/ساعة، وشمالية غربية إلى غربية تتحول بعد الظهيرة جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10 - 32 كم/ساعة، تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

فيما ستكون الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي والأوسط، وشمالية شرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 10 - 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.