انطلقت في العاصمة الأوزبكية طشقند، أمس، فعاليات المنتدى الإعلامي الدولي «الحضارة الإسلامية: منظور جديد - اكتشافات جديدة»، بمشاركة نحو 300 إعلامي وخبير من 50 دولة، لاستكشاف أساليب حديثة للتعريف بإسهامات الحضارة الإسلامية وإرثها العلمي والفكري والثقافي. ويجمع المنتدى، الذي تستضيفه أوزبكستان في مركز الحضارة الإسلامية، ممثلين عن وسائل إعلام وشركات تلفزيونية وإذاعية ومطبوعات ووكالات أنباء دولية، إلى جانب صحفيين ومخرجين ومنتجين وناشرين وباحثين ومتخصصين في الصناعات الإبداعية والتقنيات الحديثة. ويركز المنتدى على توظيف الأفلام الوثائقية والنشر والذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية والمتحفية في تقديم المخطوطات والمقتنيات التاريخية وإسهامات العلماء والمفكرين المسلمين للجمهور العالمي بلغة إعلامية معاصرة. كما يتضمّن جلسات نقاشية وعروضاً وثائقية ومشروعات إعلامية ونشر دولية، إلى جانب لقاءات مهنية وتوقيع اتفاقيات تعاون، فيما يتيح للمشاركين الاطلاع على مقتنيات ومخطوطات مركز الحضارة الإسلامية واستكشاف فرص إنتاج أعمال إعلامية مشتركة.

ويضم المركز مجموعات من المخطوطات والمقتنيات التاريخية ومعارض تفاعلية، من أبرزها مصحف عثمان، المدرج ضمن برنامج «ذاكرة العالم» التابع لليونسكو.