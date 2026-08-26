وقّعت المملكة، ممثلة بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، اتفاق تبادل المعلومات بين أعضاء شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد «غلوب إي» (GlobE Network)، وذلك على هامش الاجتماع العام السابع للشبكة المنعقد في مقر الأمم المتحدة بمدينة فيينا.

وأكد رئيس الهيئة مازن إبراهيم الكهموس، أن الاتفاق يعزّز كفاءة التعاون الدولي، ويسهّل ويسرّع التبادل الآمن للمعلومات، بما يدعم جهود كشف جرائم الفساد والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها واسترداد الأصول المنهوبة.

ورفع الكهموس الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، على ما تحظى به الهيئة من دعم ورعاية لمبادراتها في حماية النزاهة ومكافحة الفساد وتعزيز التعاون الدولي.

وتأتي الاتفاقية امتداداً لدور المملكة في تأسيس «غلوب إي»، التي أطلقت تحت مظلة الأمم المتحدة عام 2021م، بعد مبادرة سعودية خلال رئاسة المملكة لمجموعة العشرين عام 2020 لإنشاء شبكة ومنصة آمنة لتبادل المعلومات بين أجهزة إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد.

وتضم الشبكة حالياً 252 جهازاً من 137 دولة، إضافة إلى أكثر من 16 منظمة بصفة عضو مراقب، فيما تتولى المملكة رئاستها للفترة 2025–2027م.