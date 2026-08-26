بعد هندوراس والسلفادور أصبحت بنما الدولة الثالثة في أمريكا الوسطى، التي تعلن حالة الطوارئ إثر ظاهرة «إل نينيو» التي تسببت في تقليص حركة الملاحة عبر قناة بنما.

وأفادت وزيرة الداخلية البنمية دينوسكا مونتالفو أن هذا الإعلان سيتيح للسلطات الاستعداد لما قد تحمله ظاهرة «إل نينيو» التي تسببت في موجة جفاف حادة تدمر المحاصيل وتثير مخاوف من حدوث مجاعة.

وكانت السلفادور قد أعلنت حالة تأهب قصوى (الثلاثاء) لتفعيل جهود الرصد والمراقبة وتقديم المساعدات للمجتمعات المتضررة نتيجة الجفاف المناخي والزراعي في أنحاء البلاد، بينما دفعت موجة الجفاف الحادة في أمريكا الوسطى، هندوراس إلى إعلان حالة تأهب في 80% من أراضيها، وأدت إلى تقليص حركة الملاحة في قناة بنما نتيجة انخفاض منسوب المياه فيها.

وفي السلفادور، أدى نقص الأمطار التي عادة ما تكون غزيرة في هذا الوقت من العام، إلى القضاء على المحاصيل، وأعلنت وزارة الزراعة تقديم مساعدات غذائية للأسر الريفية التي لا تملك أنظمة ري.

وتقع بلديات عدة في السلفادور ضمن «الممر الجاف في أمريكا الوسطى»، وهو شريط قاحل يضم أيضًا أجزاءً من هندوراس ونيكاراغوا ويعد عرضة لظواهر الطقس المتطرفة.

وسجّلت الدول الثلاث درجات حرارة قياسية في شهري يونيو ويوليو، مما فاقم المخاوف من حدوث مجاعة.

وإلى الجنوب، أعلنت البيرو الأسبوع الماضي حالة طوارئ في ثلث مدنها بسبب ظاهرة «إل نينيو»، مشيرة إلى أن الحرارة الشديدة والأمطار قد تلحق أضرارًا جسيمة أيضًا بالإنتاج الغذائي.

و«إل نينيو» هي ظاهرة طبيعية تتكرر كل عامين إلى سبعة أعوام عندما ترتفع درجة حرارة المياه السطحية في وسط المحيط الهادئ الاستوائي وشرقه، مما يؤدي على مدى أشهر إلى تغيرات جوهرية في أنماط الرياح والضغط الجوي والأمطار على نطاق عالمي.