كشفت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم، عن تسجيل أول حالتي وفاة بالحصبة في البلاد خلال عام 2026، في ظل تزايد عدد الإصابات بالمرض بالتزامن مع انخفاض معدلات التطعيم.

وأعلنت إدارة الصحة بولاية بنسلفانيا، في بيان، عن وفاة شخصين من سكان مقاطعة لانكستر، لم يتلقيا اللقاح المضاد للمرض، جراء إصابتهما بالحصبة، مؤكدة أنهما أول حالتي وفاة ناجمتين عن الحصبة اللتين يتم الإبلاغ عنهما هذا العام، والأولين في الولاية منذ 35 عاماً.

وتأتي الوفاتان بعد وفاة ثلاثة أشخاص بينهم طفلان بسبب الحصبة عام 2025 حين بدأ يتفشى، ووسط اتهامات لروبرت كينيدي جونيور وزير الصحة في إدارة الرئيس دونالد ترمب، بالمساهمة بشكل كبير في تفاقمها من خلال تأجيج المخاوف المتعلقة باللقاح.

وعقب الإعلان عن الوفاتين، قال أندرو راسين رئيس الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال، في بيان: «عام 2026، وبعد عقود من القضاء على الحصبة في الولايات المتحدة، من المؤلم رؤية وفيات ناجمة عن مرض يمكن الوقاية منه بلقاح يستخدم على نطاق واسع منذ السبعينات»، مضيفاً «يدعو أطباء الأطفال قادتنا إلى تشجيع تلقي اللقاح لوقف انتشار الحصبة»، متحدثاً عن اللقاح المخصص للحصبة والنكاف والحصبة الألمانية.

بدورها، ذكرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، في بيانات حديثة، أن البلاد سجلت خلال العام الحالي أكثر من 2770 إصابة مؤكدة بالحصبة، متجاوزة بذلك عدد الحالات المسجلة العام الماضي البالغ 2289، غير أنها تسجل مثل هذا العدد من حالات الحصبة منذ العام 1991، حين سجلت 9643 إصابة.

وقد اعتبر هذا المرض شديد العدوى في عام 2000 مستأصلاً من الولايات المتحدة بفضل التطعيم، لكنه عاد بقوة في السنوات الأخيرة، في ظل تراجع معدلات التطعيم، وتزايد انعدام الثقة في السلطات الصحية.