أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة عن مواقع ومقرات لجان القبول وخدمة المستفيدين والتسجيل في المدينة المنورة وعدد من محافظات المنطقة، استعداداً للعام الدراسي الجديد بهدف تيسير إجراءات القبول والتسجيل وتقديم الخدمات للمستفيدين.

وحددت الإدارة صالة العقيق في العزيزية كمقر للجنة في المدينة المنورة، وخصصت مركز التدريب الملحق بالابتدائية الأولى في محافظة المهد، ومبنى إدارة الإشراف التربوي بجوار الثانوية الرابعة في محافظة العلا، ومقر الفريق التنفيذي في مبنى إدارة التعليم بينبع سابقاً في محافظة ينبع.

كما أوضحت الإدارة أن تخصيص هذه المقرات يهدف إلى تيسير وصول المستفيدين إلى خدمات القبول والتسجيل، ومعالجة الطلبات والاستفسارات المرتبطة بها، وتقديم الدعم اللازم للطلاب والطالبات وأولياء الأمور، مما يسهم في استكمال الإجراءات بيسر وسهولة.

فيما دعت الإدارة المستفيدين إلى الاستفادة من رموز الاستجابة السريعة المخصصة لكل مقر للاطلاع على موقعه والوصول إليه، كما نشرت عبر موقعها على منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدةً استمرار جهودها في رفع جاهزية الخدمات التعليمية وتيسير رحلة المستفيد مع انطلاق العام الدراسي الجديد.