أعلنت شركة «سبيس إكس» الأمريكية المملوكة للملياردير إيلون ماسك أمس (الثلاثاء) عن خطط لبناء «ميناء فضائي» ضخم في ولاية لويزيانا بجنوب الولايات المتحدة، بتكلفة لا تقل عن 100 مليار دولار.

ومن المقرر أن تبدأ أعمال إنشاء الموقع في 2027، وهو مصمم للتعامل مع آلاف الرحلات سنوياً بواسطة مركبات «ستارشيب» التي تطورها الشركة لإجراء رحلات إلى القمر والمريخ.

وذكر ماسك في تصريحات أن المنشأة في لويزيانا ستضم في نهاية المطاف أكثر من 12 برجاً للإطلاق، ما سيتيح إجراء أكثر من 30 رحلة لمركبة ستارشيب يومياً، و«سيجعلها أكبر موقع للإطلاق على وجه الأرض».

وأشارت الشركة على موقعها الإلكتروني إلى اعتزامها تنظيم عملية إطلاق أولية لمركبة «ستارشيب» من ولاية لويزيانا في 2029.