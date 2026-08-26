حقق النصر إنجازاً تاريخياً بفوزه المثير على الاتفاق 3-2، في المباراة التي أقيمت أمس (الثلاثاء)، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي.

«ريمونتادا» في 16 دقيقة

وتقدم الاتفاق بهدفين في الشوط الأول عن طريق أوندري دودا وألفارو ميدران، لكن النصر قلب الطاولة بتسجيل ثلاثة أهداف خلال آخر 16 دقيقة من الوقت الأصلي، سجلها ساديو ماني (هدفين) وعبدالإله العمري.

النصر يعادل الأهلي والاتفاق

وبحسب شبكة «أوبتا» المتخصصة في إحصاءات كرة القدم، حقق النصر الفوز في دوري المحترفين للمرة الخامسة بعد تأخره بفارق هدفين، ليتساوى مع الأهلي والاتفاق، فيما يتصدر الهلال قائمة الأندية الأكثر تحقيقاً للفوز بعد التأخر بفارق هدفين، برصيد 7 مرات.

رقم سلبي لبينتو

وسجل حارس مرمى النصر بينتو رقماً سلبياً بعد طرده في الدقيقة 12، إذ أصبح ثاني أسرع حارس مرمى يتعرض للطرد في دوري المحترفين منذ موسم 2009-2010، بعد حارس النصر السابق خالد راضي، الذي طُرد في الدقيقة الخامسة خلال مواجهة الشباب في 25 ديسمبر 2009.