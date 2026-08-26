يعود الفنان المصري رامي جمال تدريجياً إلى نشاطه الفني بعد تحسن حالته الصحية إثر معاناته آلاماً في الغضاريف وانزلاقاً غضروفياً خلال الفترة الماضية، تطلب حصوله على العلاج والراحة قبل استئناف ارتباطاته الفنية.

رامي يطمئن جمهوره

طمأن رامي جمال جمهوره على حالته الصحية، معرباً عن امتنانه لكل من حرص على السؤال عنه خلال فترة مرضه، بالتزامن مع تحسن حالته واستعداده للعودة إلى نشاطه الفني.

حفل جديد في دبي

وكشف رامي جمال عن أول ارتباطاته الغنائية القادمة، معلناً استعداده لإحياء حفل في دبي بعدما نشر صورة عبر حسابه على «إنستغرام» وكتب: «جمهورنا الغالي في دبي، ميعادنا يوم 4/ 9 إن شاء الله».

«دي علامة» أحدث محطاته الغنائية

طرح رامي جمال ألبومه الغنائي «دي علامة» الذي يضم 16 أغنية، قدم خلالها مزيجاً من الأغنيات الرومانسية والدرامية والإيقاعات الحديثة، وسط تفاعل من جمهوره عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ومن بين أعمال الألبوم أغنية «ليلة ورا ليلة»، التي قدمها رامي جمال في ديو مع الفنان المغربي سعد لمجرد، قبل أن يعيد إدراجها ضمن ألبومه الجديد إلى جانب مجموعة من الأغنيات التي تنوعت في أفكارها وأنماطها الموسيقية.

تعاونات موسيقية متعددة

شهد «دي علامة» مشاركة عدد من أبرز صناع الأغنية من شعراء وملحنين وموزعين، بينهم تامر حسين، وعليم، ومصطفى ناصر، وعمرو المصري، ومحمود فاروق، وعمرو مصطفى، ومدين، ومحمد شحاتة، وفارس فهمي، ليقدم رامي جمال تجربة غنائية تجمع بين مدارس موسيقية وألوان مختلفة.