تعرضت الفنانة الجزائرية مريم حليم لوعكة صحية حادة ومفاجئة أثناء وجودها في مصر، نُقلت على إثرها بشكل عاجل إلى أحد المستشفيات بالقاهرة، قبل ساعات معدودة من انطلاق تصوير أحدث أعمالها الفنية.

جاءت الأزمة الصحية في توقيت حرج للغاية، إذ كانت مريم حليم تضع اللمسات الأخيرة للعودة إلى البلاتوهات والمشاركة في بطولة عمل تمثيلي جديد. وأدت هذه التطورات الصحية إلى تجميد التحضيرات الخاصة بالعمل مؤقتاً، لحين تحسن حالتها وموافقة الفريق الطبي المشرف على استئناف نشاطها.

وأفادت مصادر إعلامية بأن الفنانة الجزائرية تعرضت لأزمة قلبية مفاجئة، ما استدعى نقلها الفوري لإجراء الفحوصات الطبية الدقيقة وتلقي الرعاية اللازمة:

حالة الطوارئ الطبية: تخضع مريم حليم حالياً لمتابعة دقيقة تحت إشراف فريق من أطباء القلب والتخصصات المساعدة.

تعليمات حازمة: شدد الأطباء على ضرورة إلزامها بالراحة التامة، والابتعاد الكامل عن أي مجهود بدني أو عصبي.

تأجيل التصوير: لم يُحدد موعد رسمي لعودتها إلى مواقع التصوير، ويظل القرار مرهوناً بتقييم وضعها الصحي خلال الأيام القادمة.

وتأتي خطوة العمل الجديد ضمن مساعي مريم حليم لتسجيل بصمة جديدة في الشاشة المصرية، بعد أن شاركت سابقاً في عدة أعمال بارزة:

عام 2024: شاركت في بطولة مسلسل «قلع الحجر».

أعمال سابقة: ضمت مسيرتها مشاركات في مسلسلي «بت القبايل» و«الضاحك الباكي» الذي تناول سيرة الفنان الراحل نجيب الريحاني.

وكان آخر ظهور علني للفنانة في مصر خلال فعاليات الدورة الـ19 من المهرجان القومي للمسرح، حيث وثقت مشاركتها عبر حسابها على «إنستغرام»، قبل أن تباغتها الأزمة الصحية وتربك جميع جدول ارتباطاتها الفنية.