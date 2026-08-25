حرصت الفنانة المصرية يسرا على زيارة كواليس مسلسل «الأمير»، الذي يواصل فريقه عمليات التصوير داخل استوديوهات «الحصن بيج تايم» في مدينة الرياض، والتقت خلال جولتها عدداً من نجوم وصناع العمل.

ونشر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي، مقطع فيديو يوثق جولة يسرا داخل الاستوديوهات ولقاءها بفريق المسلسل، إذ أبدت سعادتها وانبهارها بالإمكانات الضخمة المستخدمة في التصوير.

ويأتي مسلسل «الأمير» من فكرة المستشار تركي آل الشيخ، فيما يتولى إخراجه المخرج العالمي ستيفن هوبكنز، ويقود بطولته الفنان أحمد عز، وسط مشاركة مجموعة من النجوم العرب والعالميين.

ويضم العمل في بطولته أحمد عز، وأمينة خليل، وبيدرو ألونسو، وسامي الشيخ، وتوبا بويوكستون، ومريم أوزرلي، وبول أندرسون، وياسمينا العبد، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف.