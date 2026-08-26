تعادل الشباب مع ضيفه الرياض بنتيجة 3-3، في المباراة التي جمعتهما أمس، على ملعب نادي الشباب بالرياض، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين «دوري روشن» 2026-2027



افتتح الرياض التسجيل عند الدقيقة 32 عن طريق اللاعب تريزيغيه، قبل أن يدرك الشباب التعادل بعد أربع دقائق بواسطة لاعبه جوش براونهيل، فيما عاد الرياض للتقدم عند الدقيقة 41 عن طريق اللاعب أنتونيس.



ونجح الشباب في تعديل النتيجة مجدداً في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، بعدما سجل اللاعب كاراسكو هدف التعادل عند الدقيقة 45+1، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 2-2.



وفي الشوط الثاني، تقدم الرياض بالهدف الثالث عند الدقيقة 57 عن طريق اللاعب تيدي أوكو، قبل أن يعود الشباب لتعديل النتيجة عند الدقيقة 81، بعدما سجل كاراسكو هدفه الشخصي الثاني، لتنتهي المباراة بالتعادل بثلاثة أهداف لكل منهما.