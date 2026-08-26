تغلّب النصر على مضيفه الاتفاق بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمعهما أمس على ملعب إيجو بالدمام، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين «دوري روشن»، للموسم الرياضي 2026-2027.



وافتتح الاتفاق التسجيل عن طريق لاعبه أوندريج دودا عند الدقيقة 31، وأضاف ألفارو ميدران الهدف الثاني في الدقيقة 45+4.



وقلّص النصر الفارق عن طريق لاعبه ساديو ماني في الدقيقة 74، قبل أن يدرك التعادل بواسطة عبدالإله العمري عند الدقيقة 77، ثم حسم ساديو ماني المواجهة بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 90+1.



وبهذه النتيجة، رفع النصر رصيده إلى 9 نقاط، فيما بقي رصيد الاتفاق عند 6 نقاط.