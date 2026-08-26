أضافت الرياضة السعودية إنجازين جديدين إلى سجلها في بطولة العالم لألعاب القوى للأساتذة (WMAC 2026)، المقامة حالياً في مدينة دايغو بكوريا، بتحقيق لاعبة الأخضر سارة الهلال الميدالية البرونزية والمركز الثالث في مسابقة السباعي، واللاعب محمد القريع الميدالية الفضية والمركز الثاني في مسابقة القفز بالزانة.



وجاء تتويج الهلال بالبرونزية بعد أن نجحت في جمع (3856) نقطة، لتسجل حضوراً مميزاً في المنافسات العالمية، وتضيف ميدالية جديدة إلى إنجازات الرياضة السعودية في بطولات ألعاب القوى للأساتذة.



وفي منافسات القفز بالزانة، أحرز القريع الميدالية الفضية والمركز الثاني، بعد أن نجح في اجتياز ارتفاع (3.40) متر، ليحقق إنجازاً جديداً يضاف إلى سجلات الرياضة السعودية.



وتتواصل مشاركة بعثة المنتخب السعودي للأساتذة في البطولة، التي تشهد منافسات قوية بمشاركة نحو (7,476) لاعباً ولاعبة يمثلون (106) دول، ويتجاوز إجمالي المشاركين بمن فيهم الأجهزة الإدارية والمرافقون (11) ألف مشارك.



وتستمر فعاليات بطولة العالم لألعاب القوى للأساتذة في دايغو حتى 3 سبتمبر القادم، وسط منافسات في مختلف مسابقات المضمار والميدان، وتتطلع البعثة السعودية إلى مواصلة حضورها المميز وتحقيق مزيد من النتائج والميداليات التي تعزز رصيد الرياضة الوطنية على الساحة الدولية.