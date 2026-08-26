أعلنت الهند رفع جميع القيود المفروضة على صادرات القمح، بعد 4 سنوات من تطبيقها، في ظل إنتاج قياسي يُقدّر بنحو 120 مليون طن، وارتفاع المخزونات الاحتياطية، إلى جانب تراجع الأسعار المحلية.

وعدّلت المديرية العامة للتجارة الخارجية سياسة تصدير القمح من «محظور» إلى «مسموح»، ليشمل القرار أنواعًا مختلفة من القمح، من بينها القمح القاسي، إضافة إلى الدقيق والسميد ودقيق القمح الكامل، وفقًا لما أوردته صحيفة «إنديا توداي» الهندية.

وقال سكرتير وزارة الغذاء والتوزيع العام الهندية سانجيف تشوبرا إن قرار رفع القيود يستهدف تحسين عائدات مزارعي القمح، مؤكدًا توافر كميات كافية لتلبية الطلب المحلي والحد من ارتفاع أسعار المستهلك.

وكانت الهند، ثاني أكبر منتج للقمح في العالم، قد فرضت قيودًا واسعة على صادراته في مايو 2022، في إطار إجراءات هدفت إلى ضبط الأسعار المحلية وحماية الأمن الغذائي.