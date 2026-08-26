اختارت المطربة السعودية داليا مبارك إنهاء رحلتها مع الفن، معلنة اعتزالها بشكل نهائي بعد سنوات من الحضور في الساحة الغنائية، في خطوة مفاجئة أثارت تفاعل جمهورها، كاشفة أن المرحلة المقبلة ستشهد ابتعادها عن الأضواء والتفرغ لحياتها بعيداً عن العمل الفني.

«ذا فويس كيدز» آخر محطاتها

وأوضحت داليا مبارك، عبر حسابها على «إنستغرام»، أن ظهورها ضمن برنامج «ذا فويس كيدز» سيكون من بين آخر مشاركاتها الفنية، إلى جانب مشروع يجمعها بأبنائها وأطفال من البرنامج، قبل أن تعلن اعتزالها الفن بصورة نهائية.

الفن كان له ثمن

ولم يكن قرار الاعتزال، بحسب حديثها، وليد اللحظة، إذ تحدثت داليا عن التأثير الذي تركته سنوات العمل الفني في حالتها النفسية وحياتها الإنسانية، مؤكدة أن الاستمرار لم يعد خياراً قادراً على تقديمه بالطاقة نفسها.

كما عبّرت المطربة السعودية عن اعتذارها لكل من آمن بموهبتها وساندها خلال مشوارها، مشيرة إلى أن الفن استنزف جانباً كبيراً من طاقتها وصحتها وإنسانيتها، وهو ما دفعها إلى اتخاذ قرار التوقف، قائلة في منشورها: «الفن أخذ مني كثير من روحي ومن صحتي ومن إنسانيتي».

رسالة مؤثرة إلى جمهورها

وفي ختام رسالتها، وجهت داليا مبارك رسالة لجمهورها حملت قدراً واضحاً من التأثر، مؤكدة أن محبيها كانوا بمثابة عائلة لها طوال سنوات نشاطها، معربة عن شعورها بالحزن لإعلان هذا القرار، لكنها لم تعد قادرة على مواصلة المسيرة، مطالبة جمهورها بتفهم اختيارها.

ويأتي إعلان داليا مبارك ليضع حداً لمسيرة فنية قدمت خلالها مجموعة من الأعمال الغنائية المميزة، قبل أن تختار الابتعاد عن الأضواء، متجهة إلى مرحلة جديدة من حياتها بعيداً عن المنافسة الفنية.