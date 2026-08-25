أُفرج، اليوم، عن الفاشينيستا الكويتية فاطمة المؤمن بعد انتهاء مدة محكوميتها البالغة ثلاث سنوات، في القضية المرورية التي شغلت الرأي العام منذ أغسطس 2023، وأسفرت عن وفاة شخصين وإصابة آخرين إثر تجاوزها الإشارة الحمراء وقيادتها بسرعة تفوق المعدل المسموح به.

وجاء الإفراج بعد تنفيذ الحكم الصادر بحقها، إذ كانت محكمة التمييز الكويتية قد ثبّتت في يوليو 2024 قرار محكمة الاستئناف القاضي بسجنها ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ، إضافة إلى سحب رخصة القيادة لمدة عام.

وبذلك تُنهي المؤمن آخر مراحل القضية التي مرت بمحطات قضائية متعددة، بدءًا من الحبس الاحتياطي ورفض طلبات إخلاء سبيلها، وصولًا إلى صدور الحكم النهائي وتنفيذه كاملًا.

وتعود تفاصيل الحادث إلى فجر 24 أغسطس 2023 عند تقاطع شارع السور مع طريق الملك فهد في الكويت، حيث اصطدمت مركبة المؤمن بسيارة أخرى بعد تجاوز الإشارة الحمراء، ما أدى إلى وفاة شخصين وإصابة اثنين آخرين، لتواجه لاحقًا عدة تهم؛ من بينها القتل الخطأ، تجاوز الإشارة الضوئية، والقيادة بسرعة زائدة.

وبعد خروجها من سجن النساء، تصدّر اسم فاطمة المؤمن منصات التواصل الاجتماعي، وسط تداول واسع لصورها السابقة وتفاصيل القضية، فيما لم يصدر عنها حتى الآن أي تعليق رسمي حول الإفراج أو خطوتها المقبلة.