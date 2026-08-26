أعلن النادي الأهلي المصري، اليوم (الأربعاء)، تجديد عقد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم إمام عاشور، بعد جدل حول مستقبله مع القلعة الحمراء.

وكان الأهلي قد رفض في وقت سابق عرضاً من كونيا سبور التركي لضم إمام عاشور مقابل 4.5 مليون يورو، كما ارتبط اسم اللاعب باحتمالية الانتقال إلى الاتحاد خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

عقد حتى 2030

وذكر الأهلي، في بيان عبر موقعه الرسمي، أن إمام عاشور مدّد عقده مع النادي حتى 2030، وذلك خلال جلسة جمعته برئيس قطاع التعاقدات عصام سراج الدين، الذي أنهى جميع الإجراءات الإدارية والمالية بالتنسيق مع مدير الكرة وائل جمعة.

خلال الجلسة أكد اللاعب امتنانه الكامل للأهلي وجماهيره الكبيرة ورغبته في استكمال مسيرته مع النادي خلال السنوات القادمة.

أرقام عاشور مع الأهلي

وخاض إمام عاشور 19 مباراة بقميص الأهلي في مختلف المسابقات خلال الموسم الماضي 2025-2026، سجل خلالها هدفين، وقدم ست تمريرات حاسمة.

تألق لافت في كأس العالم

وخطف إمام عاشور الأضواء بتألقه مع منتخب مصر في كأس العالم 2026، إذ سجل هدفين خلال البطولة، أمام بلجيكا في المباراة الافتتاحية، وفي شباك أستراليا بدور الـ32.