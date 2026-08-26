تفجّرت الأوضاع من جديد داخل أروقة نادي الاتفاق بعد خسارة الفريق الأول لكرة القدم أمام نظيره النصر بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي، واستطاع فريق النصر كسب المباراة رغم حالة الطرد التي تعرّض لها حارس المرمى البرازيلي بينتو ماتيوس في الدقيقة 11.



من جهته، عبّر مدرب فريق الاتفاق الأسترالي آرثر باباس عن حزنه الشديد لخسارة فريقه أمام النصر، رغم تقدم الاتفاق بهدفين، محمّلاً نفسه مسؤولية خسارة المباراة.



وأضاف: «قدّمنا أداءً مميزاً في شوط المباراة الأول، وسجلنا هدفين، لكن مع الأسف لم نستطع الثبات والمحافظة على النتيجة في شوط المباراة الثاني».



وتابع يقول: «سنصحح أوضاع فريقنا، ونعود بشكل أفضل خلال الجولات القادمة، وأقدم اعتذاري لكافة الجماهير الاتفاقية».