أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين تشكيلة العام في الدوري الإنجليزي الممتاز لعام 2026 بناءً على تصويت اللاعبين.



وسيطر ناديا أرسنال ومانشستر سيتي على القائمة، إذ مثل أرسنال خمسة لاعبين هم دافيد رايا في حراسة المرمى، ويليام ساليبا، غابرييل ماغالهايس، يورين تيمبر في الدفاع، وديكلان رايس في الوسط.



وجاء حضور مانشستر سيتي بأربعة لاعبين هم نيكو أورايلي، ريان شرقي، أنتوين سيمينيو، وإيرلينغ هالاند.



كما شهدت التشكيلة حضوراً مفاجئاً بتواجد برونو فرنانديز من مانشستر يونايتد، وإيغور تياغو من برينتفورد في الخط الهجومي.