يعود، الأحد القادم، أكثر من مليوني طالب وطالبة إلى مقاعدهم المدرسية بمدارس التعليم العام للبنين والبنات بإدارات التعليم في مكة المكرمة والمدينة المنورة ومحافظتي جدة والطائف. وتأتي العودة بعد أن تأخر رجوعهم أسبوعاً عن بقية الإدارات لظروف موسم الحج في هذه المدن، حسب التقويم الدراسي الذي أصدرته وزارة التعليم.

وسيُكمل طلاب وطالبات الإدارات الأربع العدد الإجمالي لطلاب وطالبات المملكة، الذي يصل إلى أكثر من 6.5 مليون في جميع مدارس التعليم العام.

في غضون ذلك، انتهت وزارة التعليم من معالجة ستة مشاريع تعليمية متعثرة، وجرت استكمالها للاستفادة منها خلال العام الدراسي الجديد، كما تم تنفيذ 14 مشروعاً من مشاريع الترميم والتأهيل والمباني الجديدة، علاوة على تنفيذ 75 مشروعاً للصالات الرياضية ملحقة بالمدارس القائمة.

وافتتحت الوزارة وشغلت 5,638 مدرسة في مقار العمل الحكومية والخاصة، ضمت 21,955 فصلاً لرياض الأطفال و12,774 مدرسة، ضمت 74,814 فصلاً للصفوف الأولية.