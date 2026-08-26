زادت قيمة الصادرات السعودية البترولية خلال النصف الأول من عام 2026 بنسبة 10.64% على أساس سنوي، بدعم من ارتفاع متوسط الأسعار، وارتفعت قيمة الصادرات البترولية السعودية خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 115.84 مليار دولار (434.4 مليار ريال)، مقابل 104.7 مليار دولار (392.64 مليار ريال) عن الفترة المماثلة من عام 2025، وذلك وفقا لإحصائية أعدتها "العربية Business".



متوسط سعر برنت



وارتفع متوسط سعر خام برنت خلال النصف الأول من عام 2026 بنسبة 23.4% عن الفترة المماثلة من العام الماضي، كما ارتفع سعر الخام العربي الخفيف مع صعود الأسعار بالأسواق العالمية. وكان متوسط سعر نفط الخام العربي الخفيف قد ارتفع خلال الربع الأول من 2026 بنسبة 7.3% على أساس سنوي وبنحو 28.9% على أساس ربعي، ليبلغ سعر البرميل نحو 84.2 دولاراً، بحسب بيانات صادرة عن البنك المركزي السعودي "ساما".



صادرات الخام



وسجل متوسط صادرات المملكة من النفط الخام 5.109 مليون برميل يومياً، مقابل 6.145 مليون برميل يومياً في النصف الأول من عام 2025، بحسب مبادرة البيانات المشتركة للدول المصدرة للنفط "جودي". وخلال الربع الثاني من 2026، ارتفعت إيرادات السعودية من الصادرات البترولية بنسبة 9.15% على أساس سنوي، حيث بلغت 54.25 مليار دولار (203.42 مليار ريال)، مقارنة مع 49.7 مليار دولار (186.37 مليار ريال) بالربع نفسه من العام الماضي.