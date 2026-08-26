كشف التقرير الأسبوعي الصادر عن البنك المركزي السعودي "ساما" ارتفاعاً ملحوظاً بالإنفاق على قطاع التعليم عبر عمليات نقاط البيع، حيث زاد الإنفاق بنسبة 133.9% ليصل إلى 277.33 مليون دولار (1.04 مليار ريال)، فيما زاد عدد العمليات بنحو 55.7% إلى 250 ألف عملية، وذلك في الأسبوع المنتهي في 22 أغسطس الجاري، وهو الأسبوع الذي سبق بداية العام الدراسي الجديد.



وبحسب التقرير، زاد الإنفاق على الكتب والأدوات المكتبية بنحو 30.2% إلى 41.38 مليون دولار (155.18 مليون ريال)، مع ارتفاع عدد العمليات بهذا القطاع بنسبة 37.9% إلى 1.08 مليون عملية. وذلك وفقا لما نشره موقع "العربة . نت"



الرياض تتصدر



وبلغت مبيعات نقاط البيع بالمملكة 3.779 مليار دولار (14.17 مليار ريال) خلال الأسبوع الماضي، مقابل 3.784 مليار دولار (14.19 مليار ريال) في الأسبوع المنتهي يوم 15 أغسطس 2026.



وارتفع الإنفاق في مدينة الرياض خلال الأسبوع الماضي بنسبة 6%، ليصل إلى 1.37 مليار دولار (5.13 مليار ريال) من خلال تنفيذ 77.93 مليون عملية، مقابل 1.29 مليار دولار (4.84 مليار ريال) من خلال تنفيذ 79.8 مليون عملية في الأسبوع السابق عليه.



جدة في المرتبة الثانية



وحلت مدينة جدة في المرتبة الثانية بالإنفاق بواقع 480 مليون دولار (1.8 مليار ريال)، لينخفض بنحو 4.4% عن الأسبوع السابق، تليها مدينة الدمام بإنفاق بلغ 189.3 مليون دولار (710 مليون ريال) مسجلاً زيادة بنسبة 9.3%.



وبلغ الإنفاق في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة 141.33 مليون دولار (530 مليون ريال) و138.67 مليون دولار (520 مليون ريال) على التوالي، ليسجلا تراجعاً بنسبة 6.9% و8.4% على الترتيب.



وشهد إنفاق المستهلكين الأسبوعي في السعودية عبر عمليات مبيعات نقاط البيع انخفاضاً هامشياً خلال الفترة من 16 إلى 22 أغسطس الحالي بنحو 0.1% مقارنة مع الأسبوع السابق.