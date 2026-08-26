عقد مدرب فريق النصر أنجي بوستيكوجلو مؤتمرًا صحفيًا عقب مباراة فريقه أمام الاتفاق، التي أُقيمت على ملعب إيجو بالدمام، وانتهت بفوز النصر بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين «دوري روشن» للموسم الرياضي 2026-2027.



وأشاد مدرب فريق النصر بأداء لاعبيه وقدرتهم على العودة وتحقيق الفوز بعشرة لاعبين، رغم الظروف الصعبة التي شهدتها المباراة، مبينًا أن الفريق يمتلك خيارات هجومية مميزة من خلال الأجنحة.



وأوضح أن كل لاعب شارك في المباراة أسهم في تحقيق الفوز، سواءً كان ضمن التشكيلة الأساسية أو دخل بديلًا، مشيرًا إلى أن الحارس العقيدي مصاب حاليًا.