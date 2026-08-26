تحوّلت اللوحات الفنية، خلال السنوات الأخيرة، إلى أحد أكثر الأصول ندرةً في العالم، بعدما تجاوزت قيمتها حدود الاقتناء الجمالي لتصبح جزءاً من سباق عالمي على الاستثمار طويل الأمد. فالسوق التي كانت حكراً على المتاحف وهواة الفن باتت اليوم ساحة يتنافس فيها مليارديرات وصناديق سيادية، في صفقات تتخطى أحياناً قيمة شركات كبرى أو أصول استراتيجية.

وتكشف مراجعة صفقات البيع التاريخية أن حاجز الـ150 مليون دولار لم يعد سقفاً استثنائياً كما كان قبل عقدين، إذ نجحت 17 لوحة في تجاوز هذا المستوى، ما يعكس محدودية الأعمال القادرة على جذب هذا النوع من الإنفاق الفائق.

قمة الأسعار العالمية

وتتربع لوحة (Salvator Mundi) المنسوبة لليوناردو دافنشي على رأس القائمة بسعر بلغ 450 مليون دولار عام 2017؛ وهو رقم لا يزال بعيداً عن أي منافس آخر، ويعكس النُّدرة القصوى لأعمال دافنشي التي لا يتبقى منها سوى عدد محدود جداً حول العالم.

وتأتي بعدها لوحة (Interchange) لويليم دي كونينغ التي بيعت مقابل 300 مليون دولار في 2015، ثم (لاعبو الورق) لبول سيزان بصفقة بلغت 250 مليون دولار عام 2011، لتشكل هذه الأعمال الثلاثة قمّة هرم الأسعار في سوق الفن الحديث.

أما المفاجأة الأبرز، في السنوات الأخيرة، فكانت من غوستاف كليمت، الذي عزَّز حضوره بين كبار الفنانين الأكثر قيمة؛ فقد بيعت لوحة (Portrait of Elisabeth Lederer) عام 2025 مقابل 236 مليون دولار، لتصبح رابع أغلى لوحة معروفة، فيما يحتفظ كليمت بموقعين إضافيين في القائمة عبر (Water Serpents II) و(Portrait of Adele Bloch-Bauer II).

وشهد السوق أيضاً صفقات بارزة لرمبرانت ووارول وبولوك، إذ بيعت لوحة (Standard Bearer) لرمبرانت مقابل 198 مليون دولار في 2022، بينما حققت لوحة (Shot Sage Blue Marilyn) لآندي وارهول 195 مليون دولار في العام نفسه، لتسجل حضوراً لافتاً للفن المعاصر في نادي المليارات.

سوق فائقة الندرة

كما رسّخ جاكسون بولوك مكانته بين رواد التعبيرية التجريدية، مع بيع (Number 17A) مقابل 200 مليون دولار في 2015، ثم (Number 7A) بنحو 181 مليون دولار في 2026، في مؤشر على استمرار الطلب على أعمال المدرسة الأمريكية.

ولم يغب بيكاسو وموديلياني عن المشهد، إذ سجلت لوحة (Les Femmes d’Alger) لبيكاسو 179 مليون دولار، فيما حققت أعمال موديلياني (Reclining Nude) و«Reclining Nude (on the Left Side)» أسعاراً بلغت 170 مليوناً و157 مليون دولار على التوالي.

وتكشف هذه القائمة أن سوق الفن الفاخر باتت شديدة التركز، إذ تتوزع القيم القياسية على عدد محدود جداً من الفنانين وأعمال أكثر ندرة. فبينما يمكن إنتاج المزيد من العقارات أو السلع، لا يمكن إنتاج لوحة جديدة لدافنشي أو سيزان أو كليمت، وهو ما يجعل الندرة العامل الأكثر تأثيراً في تسعير هذه القطع.

وفي عالم يبحث فيه الأثرياء عن مخازن آمنة للقيمة، تبدو بعض اللوحات اليوم وكأنها تجاوزت كونها أعمالاً فنية لتتحول إلى شهادات ملكية للندرة نفسها، وهو ما يفسر كيف يمكن لقطعة قماش أن تتخطى حاجز 450 مليون دولار لمجرد ما خُطّ عليها من ألوان.