ارتفع الدولار الأمريكي طفيفاً اليوم، بعد أن أظهرت بيانات أن التضخم ظل مرتفعاً فوق مستهدف الاحتياطي الفيدرالي في يوليو الماضي؛ ما عزز مبررات توخي الحذر بشأن أسعار الفائدة قبيل كلمة رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش، في ندوة «جاكسون هول».

وصعد مؤشر الدولار بنحو 0.1% إلى 98.98، في حين ظل الدولار الأسترالي من بين أقوى العملات الرئيسية، بعدما عزز ارتفاع التضخم المحلي بأكثر من المتوقع التوقعات بشأن رفع جديد لأسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الأسترالي.

نفقات الاستهلاك

وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 3.7% خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في يوليو، دون تغيير عن يونيو الماضي، ومتجاوزاً توقعات الاقتصاديين البالغة 3.6%.

وعلى أساس شهري، ارتفع المؤشر 0.2%، متجاوزاً أيضاً التوقعات بزيادة قدرها 0.1%.

وارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة ويحظى بمتابعة وثيقة من جانب الاحتياطي الفيدرالي، بنسبة 3.3% على أساس سنوي و0.2% على أساس شهري، بما يتوافق في الحالتين مع توقعات الاقتصاديين.

وبالتالي، أظهرت البيانات استمرار ضغوط التضخم دون تسجيل مفاجأة صعودية كبيرة في المؤشر الأساسي.