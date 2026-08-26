صعد مؤشر الأسهم السعودية الموازية «نمو» بمقدار 201.14 نقطة ليصل إلى مستوى 218,23.53 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 25 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 3.5 ملايين سهم.

وارتفع مؤشر الأسهم السعودية الرئيس بمقدار 28.29 نقطة ليصل إلى مستوى 112,59.90 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.7 مليارات ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 306 ملايين سهم، سجلت فيها أسهم 166 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 90 شركة.

الأكثر ارتفاعاً

وكانت أسهم شركات عناية، وأمانة للتأمين، وفيبكو، وأنابيب السعودية، وأسيج، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات بان، وبترو رابغ، ومرافق، وطباعة وتغليف، وإم آي إس الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 9.94% و4.11%، فيما كانت أسهم شركات الكثيري، وبان، وأمريكانا، والإنماء، وباتك، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم شركات الراجحي، والإنماء، وأرامكو السعودية، والأهلي، وإس تي سي، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.