أصدر نادي أتلتيكو مدريد بياناً نارياً، أكد فيه موقفه الرافض لرحيل مهاجمه جوليان ألفاريز إلى برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان أتلتيكو مدريد قد رفض عرضاً من برشلونة بقيمة 100 مليون يورو، مقسماً على ستة أقساط، في بداية يونيو الماضي، مُصراً على عدم التفريط في خدمات اللاعب للنادي الكتالوني إلا بتفعيل بند الشرط الجزائي في عقده، والبالغ 500 مليون يورو، وبحسب الصحافة الإنجليزية، فقد عاد اهتمام آرسنال بالمهاجم الأرجنتيني قبل أسبوع واحد فقط من إغلاق فترة الانتقالات، على الرغم من تأكيد أتلتيكو مدريد طوال الصيف على بقاء المهاجم، الذي يمتد عقده حتى 30 يونيو 2030، ضمن صفوف النادي.

عرض برشلونة لا يزال سارياً

وصرح رئيس برشلونة خوان لابورتا قبل ساعات قليلة بأن عرض برشلونة لضم ألفاريز من أتلتيكو مدريد لا يزال سارياً، فيما عاش ألفاريز يوماً صعباً الأحد الماضي، بعدما أطلقت جماهير أتلتيكو صيحات الاستهجان ضده قبل مباراة فياريال في الدوري الإسباني.

أتلتيكو: احتمالية انتقاله إلى برشلونة 0%

وقال أتلتيكو مدريد في بيان نشرته صحيفة «ماركا»: «اللاعب يتعرض لعملية تصوير كضحية، لكن الضحية الوحيدة في قضية جوليان هي نحن، لقد أُلحق بنا الضرر اقتصادياً واجتماعياً، هناك 0% من احتمالية بيعه إلى برشلونة، هذا الأمر لا يتعلق بالمال، بل بالكرامة».

وأضاف البيان: «لقد تم إطلاق حملة مليئة بالأكاذيب وأنصاف الحقائق، وأتلتيكو مدريد هو الوحيد الذي يدفع ثمن ذلك».

شكوى ضد برشلونة ووكيل ألفاريز

وأوضحت «ماركا» أن أتلتيكو مدريد سيُحدّث شكواه المقدمة سابقاً لتشمل كل ما يفعله كل من برشلونة ووكيل ألفاريز، فرناندو هيدالغو، الذي يعتبره النادي أنه يُحرك الخيوط منذ أشهر من أجل رحيل جوليان عن «الروخي بلانكوس».