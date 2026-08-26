حصد نجم نادي مانشستر يونايتد برونو فيرنانديز جائزة أفضل لاعب من رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية عن الموسم الماضي 2025-2026.

فيرنانديز يحطم الرقم القياسي

وحطم النجم البرتغالي الرقم القياسي لأكبر عدد من التمريرات الحاسمة في موسم واحد، الذي كان يتقاسمه كل من تييري هنري وكيفن دي بروين، في اليوم الأخير من الموسم، عندما صنع هدف باتريك دورغو بضربة رأس أمام برايتون، ليرفع رصيده إلى 21 تمريرة حاسمة خلال الموسم.

ثلاثية فردية

يُذكر أن فيرنانديز فاز أيضاً بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز المقدمة من رابطة البريميرليغ، وجائزة أفضل لاعب في العام من رابطة كتاب كرة القدم، ليكمل الثلاثية بحصوله على الجائزة المرموقة التي تُمنح بتصويت اللاعبين المحترفين.

صلاح الأكثر تتويجاً

وكان النجم المصري محمد صلاح قد حصد الجائزة في العام الماضي، كما يتربع لاعب ليفربول السابق على عرش الأكثر تتويجاً بها، برصيد 3 مرات.

التشكيل المثالي للموسم

ويعد لاعب الوسط البرتغالي اللاعب الوحيد من مانشستر يونايتد الذي تم اختياره ضمن فريق العام في الدوري الإنجليزي الممتاز من جانب رابطة اللاعبين المحترفين، وينضم إليه إيغور تياغو، لاعب برينتفورد، باعتباره اللاعب الوحيد الآخر في التشكيلة من خارج مانشستر سيتي وأرسنال.

كما ضمت التشكيلة كلاً من خماسي أرسنال ديفيد رايا، وغابرييل، وويليام ساليبا، ويوريان تيمبر، وديكلان رايس، لتمثيل أرسنال، ورباعي مانشستر سيتي نيكو أورايلي، وريان شرقي، وأنطوان سيمينيو، وإيرلينغ هالاند.