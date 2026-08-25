ارتفع سعر عملة بيتكوين فوق مستوى 80 ألف دولار، اليوم، إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من ثلاثة أشهر، مدعوماً بضعف الدولار عقب إجراءات اتخذها وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت لتهدئة سوق السندات، مما أعاد قوة قطاع العملات المشفرة.

تعريفات أوضح

ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الكونغرس الأسبوع الماضي، إلى إقرار مشروع قانون من شأنه تقديم تعريفات أوضح لقطاع العملات المشفرة المتنامي. ومنذ ذلك الحين، صعدت بيتكوين 16%، وهي أكبر عملة مشفرة في العالم. وسجلت بيتكوين في أحدث التعاملات الآسيوية 80323.24 دولار بعدما لامست في وقت سابق 81237.94 دولار، وهو أعلى مستوى لها منذ منتصف مايو الماضي. وقفزت العملة بنحو 28% منذ بداية أغسطس الجاري، متجهة لتحقيق أكبر مكاسب شهرية منذ نوفمبر 2024.

النصيب الأكبر

ودعمت وزارة الخزانة الأمريكية سوق العملات المشفرة بشكل بعدما كشفت الأسبوع الماضي عن خطط لإعادة شراء مزيد من السندات طويلة الأجل للحد من مكاسب العوائد طويلة الأجل، وتحمل الدولار النصيب الأكبر من قلق المستثمرين. وقال المحلل لدى إحدى الشركات المتخصصة في القطاع توني سيكامور: «دفع (إعلان وزارة الخزانة) المشترين إلى التوجه بقوة نحو الأصول المادية والرقمية مع عودة المخاوف من تراجع قيمة العملة، وسيؤدي أي صعود مستمر فوق هذا المستوى إلى فتح المجال أمام تحرك العملة نحو 95 ألفاً و100 ألف دولار»