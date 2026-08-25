أكّد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم (الثلاثاء)، أن المحادثات مع المسؤولين الباكستانيين والعُمانيين الذين زاروا إيران ناقشت الحلول الإقليمية.



وأوضح عراقجي أن هناك إطاراً مقترحاً لممر جديد وإزالة الألغام بالشراكة مع عُمان وإدارة مضيق هرمز، مؤكداً أن التزام بلاده بالسلام والاستقرار متواصل، بالتوازي مع دبلوماسية راسخة ومستمرة مع جيرانها.



بدوره، قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي إن عرض مسار العبور المتفق عليه مع عُمان في مضيق هرمز يبلغ 7 أميال، مبيناً أن مسار العبور في مضيق هرمز المتفق عليه مع عُمان مؤقت، وسيتم التفاوض معها بشأن مسار دائم.



وأضاف: «اتفقنا مع عُمان على أن تفعيل المسار المشترك في مضيق هرمز يعني إغلاق المسار الجنوبي»، مبيناً أن بلاده ستجري مفاوضات تمتد من 30 إلى 60 يوماً بشأن الترتيبات المستقبلية لإدارة مضيق هرمز.



من جهة أخرى، قال وزير الخزانة البريطاني جون هيلي، إن بلاده تدعم الجهود الأمريكية للتوصل إلى حل دبلوماسي بشأن إيران، مرحباً بالخطوات الرامية إلى زيادة الضغط عليها، بما في ذلك العقوبات الموسعة التي أُعلنت أخيراً.



ودعا هيلي إيران إلى وقف «أنشطتها المزعزعة للاستقرار» في أنحاء المنطقة، بما في ذلك مضيق هرمز.