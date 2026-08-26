رصدت منصة (ماغنيت) للاستثمار الجريء، إطلاق 17 صندوقاً استثمارياً جريئاً يركز على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ عام 2024، بإجمالي حجم مستهدف يبلغ 1.65 مليار دولار.

وأشارت المنصة إلى أنه تم تتبع استثمار 197 مليون دولار فقط (أي 12% من الإجمالي) في الشركات الناشئة، مما يعني بقاء مبلغ يقدر بـ 1.45 مليار دولار (أي 88%) دون استثمار.

مواصلة التوسع

وتتطلب هذه النسبة 88% وضعها في سياقها الصحيح؛ إذ لا تزال معظم هذه الصناديق في مراحل مبكرة نسبياً من فتراتها الاستثمارية، حيث استثمرت 10 صناديق من أصل 17 أقل من 10% من حجمها المستهدف. وفي الوقت نفسه، واصلت هذه المجموعة من الصناديق توسعها خلال النصف الأول من عام 2026، مع إطلاق ثلاثة صناديق جديدة أضافت 370 مليون دولار أخرى إلى إجمالي رأس المال المستهدف.

وعليه، لا تكمن المسألة في مدى توفر رأس المال بحد ذاته، بل في سرعة توظيفه، ومجالات استثماره، والضوابط أو التفويضات التي تحكم هذا التوظيف.

وبالنسبة للمؤسسين والمستثمرين، يمثل مبلغ 1.45 مليار دولار قدرة استثمارية كامنة، إلا أن إتاحة هذه الأموال ستعتمد في النهاية على إستراتيجية الصندوق، ومرحلة نمو الشركة، والموقع الجغرافي، ووتيرة ضخ الاستثمارات.