واصل مؤشر سوق الأسهم السعودية، اليوم، الصعود للجلسة السابعة على التوالي، ويتداول عند أعلى مستوى في 4 أشهر، كما واصلت سوق الأسهم السعودية مكاسبها خلال تعاملات أمس، ليرتفع المؤشر الرئيسي بنسبة 0.44%، مضيفاً 57 نقطة، ليقفل عند مستوى 11231.61 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6.1 مليارات ريال. وسجل مؤشر السوق السعودية ارتفاعه للجلسة السادسة على التوالي، ليبلغ أعلى مستوياته منذ 30 أبريل الماضي، فيما يتجه لتسجيل أفضل أداء بين أسواق الخليج خلال أغسطس الجاري، مع مكاسب تقارب 6% منذ بداية الشهر.

تداول 303 ملايين سهم

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية أمس- 303 ملايين سهم، سجلت فيها أسهم 121 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 129 شركة على تراجع. وكانت أسهم شركات: الكثيري، ورسن، وأنابيب، وسيسكو القابضة، وأنابيب السعودية الأكثر ارتفاعاً بنسب تراوحت بين 9.4% و4.3%، أما أسهم شركات: الأبحاث والإعلام، وسناد القابضة، وسيرا، ومتكاملة، وكيمانول، الأكثر انخفاضاً في التعاملات، بنسب تراوحت بين 2.7% و1.7%.