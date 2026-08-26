واصلت أسعار النحاس ارتفاعها خلال تعاملات اليوم، بعدما أغلقت عند مستوى قياسي في الجلسة السابقة، مع استمرار شح الإمدادات قصيرة الأجل رغم انحسار حدة أزمة نقص المعروض الأسبوع الماضي.

وقفز النحاس نحو 16% منذ بداية العام في بورصة لندن للمعادن، في ظل تدفق كميات ضخمة من المعدن إلى الولايات المتحدة الأمريكية، مما أدى إلى استنزاف المخزونات في أسواق أخرى، بالتزامن مع معاناة المناجم من تلبية الطلب المتزايد.

أزمة المعروض

وتفاقمت أزمة المعروض الأسبوع الماضي مع اتساع الفارق بين أسعار النحاس الفورية والعقود الآجلة لأجل ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن، إذ تجاوز سعر النحاس المتاح للتسليم الفوري سعر العقود الآجلة بأكثر من 500 دولار للطن.

ورغم تقلّص هذا الفارق منذ ذلك الحين، فإنه ظل عند 156 دولاراً للطن بنهاية تعاملات أمس، وهو مستوى لا يزال مرتفعاً بصورة ملحوظة مقارنة بالمستويات المعتادة في السوق.

وارتفع النحاس 0.5% ليصل إلى 14,415.50 دولاراً للطن في بورصة لندن للمعادن، ليقترب من أعلى مستوى له على الإطلاق خلال التعاملات، والبالغ 14,527.50 دولاراً للطن، الذي سجله في يناير.