3 ساعات في الهواء.. 23 شخصاً يعلقون في لعبة ترفيهية بألمانيا

علق 23 شخصاً على ارتفاع شاهق فوق سطح الأرض لنحو ثلاث ساعات، إثر تعطل لعبة ترفيهية في أحد المعارض بمدينة هامبورغ شمالي ألمانيا، قبل أن يتمكنوا من النزول سالمين.

وأوضحت الشرطة أن اللعبة تعطلت في وقت متأخر من مساء (الثلاثاء) بسبب خلل فني، ما استدعى استنفار الشرطة وفرق الإطفاء للتعامل مع الموقف وتأمين العالقين، وسط محاولات لإعادة تشغيل اللعبة وتفادي إصابتهم بالذعر.

وذكرت صحيفة «بيلد» أن العالقين كانوا على ارتفاع يقارب 30 متراً فوق الأرض.

وبعد منتصف الليل بقليل، أعيد تشغيل اللعبة وتمكن جميع الركاب من النزول بأمان، دون الحاجة إلى تدخل فرق الإطفاء لإنقاذهم.

وتأتي الواقعة في معرض «زومر دوم» بمدينة هامبورغ، الذي يستمر حتى (الأحد)، ويقام هذا العام لمدة خمسة أسابيع للمرة الأولى، بعدما كان يستمر أربعة أسابيع في الأعوام السابقة.