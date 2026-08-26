تجنّب المُحلاة.. حفنة مكسرات يوميًا قد تخفض ضغط الدم

أظهرت دراسة حديثة أن تناول كمية صغيرة من المكسرات يوميًا قد يسهم في خفض خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، في نتيجة وصفت بأنها غير متوقعة مقارنة بما كان يُعتقد سابقًا حول تأثير هذه الأطعمة على صحة القلب والأوعية الدموية.

ونُشرت الدراسة في مجلة British Journal of Nutrition، مؤكدة أن كل زيادة مقدارها 28 غرامًا يوميًا ترتبط بانخفاض خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم بنسبة تصل إلى 20%.

تراجع ملحوظ في الخطر



اعتمد الباحثون على تحليل ثماني دراسات استباقية شملت أكثر من 143 ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 18 و87 عامًا، وسُجل خلال فترة المتابعة أكثر من 20 ألف حالة إصابة بارتفاع ضغط الدم. وعند مقارنة مستويات الاستهلاك، تبين أن الأشخاص الذين تناولوا أكبر كميات من المكسرات كانوا أقل عرضة للإصابة بنسبة 16% مقارنة بمن تناولوا أقلها، بينما ارتبطت زيادة يومية بنحو 30 غرامًا بانخفاض في الخطر بنسبة 26%. ولم تظهر البيانات أي فائدة إضافية عند تجاوز هذه الكمية.

كيف تدعم المكسرات صحة القلب؟



تحتوي المكسرات على مجموعة واسعة من العناصر الغذائية التي تدعم صحة القلب؛ من بينها الألياف، والدهون غير المشبعة، والمغنيسيوم، والبوتاسيوم، وفيتامينات متعددة، إضافة إلى البروتين النباتي. وتشير الأبحاث إلى أن هذه العناصر قد تساعد في الحفاظ على ضغط دم صحي؛ فالمغنيسيوم يعمل كمثبط طبيعي لقنوات الكالسيوم، ما يساهم في ارتخاء الأوعية الدموية، بينما يساعد البوتاسيوم على موازنة تأثيرات الصوديوم وتقليل التوتر داخل جدران الأوعية.

الفستق في دائرة الضوء



وتوضح أخصائية التغذية في مستشفى كليفلاند كلينك، كريستين كيركباتريك، أن جميع أنواع المكسرات يمكن أن تدعم الصحة القلبية، لكنها تشير إلى أن الجوز والفول السوداني واللوز تحتوي على نسب أعلى من حمض (إل-أرجينين)، الذي يساعد على توسع الأوعية الدموية. أما ميشيل روثنشتاين، المتخصصة في الوقاية من أمراض القلب، فتلفت إلى أن الفستق الحلبي يستحق اهتمامًا خاصًا، إذ تشير الدراسات إلى قدرته على خفض ضغط الدم الانقباضي بشكل معتدل بفضل محتواه من البوتاسيوم والدهون غير المشبعة والألياف ومضادات الأكسدة.

الابتعاد عن المكسرات المحلاة



تجمع آراء الخبراء على أن طريقة تحضير المكسرات قد تكون أكثر أهمية من نوعها؛ فالمكسرات غير المملحة أو قليلة الملح تساعد على الحد من استهلاك الصوديوم، وهو عامل رئيسي في ضبط ضغط الدم. كما تحذر روثنشتاين من المكسرات المُغطّاة بالسكر أو المحلاة، إضافة إلى خلطات الوجبات الخفيفة التي تجمع بين المكسرات ومكونات عالية الصوديوم مثل البريتزل والبسكويت المالح.

وتشدد على ضرورة الانتباه إلى حجم الحصة، إذ إن المكسرات كثيفة السعرات الحرارية، موصية بالاكتفاء بحفنة صغيرة أو نحو أونصة واحدة في كل مرة، بدلاً من تناول كميات كبيرة على مدار اليوم. وتؤكد أن الهدف ليس البحث عن (طعام خارق)، بل بناء نظام غذائي متوازن يدعم صحة القلب ويوفر تنوعًا غذائيًا كافيًا.