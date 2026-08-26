عاد راصد الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس إلى إثارة الجدل مجددًا بعد نشر تحذير جديد تحدث فيه عن «أيام حاسمة» قد يشهدها العالم خلال الفترة المقبلة، مستندًا إلى ما يصفه بتقارب فلكي بين عدد من الكواكب والقمر داخل النظام الشمسي.

وكتب هوغربيتس على حساباته في مواقع التواصل أن النظام الشمسي يشهد اليوم مجموعة من الاقترانات؛ أبرزها تقارب الزهرة وعطارد والمشتري، مشيرًا إلى أن عطارد سيصطف مع الشمس والأرض قبيل اكتمال القمر. وأضاف أن «الأحداث الفلكية المتتابعة خلال الأيام القليلة المقبلة تستدعي الترقُّب»، مرفقًا منشوره بصورة توضّح مواقع الكواكب بالنسبة للشمس.

وتزامنت تحذيرات الباحث الهولندي مع تسجيل نشاط زلزالي في مناطق مختلفة حول العالم خلال الأيام الماضية، وهو ما دفع متابعيه إلى الربط بين هذه الهزات وبين توقعاته، رغم رفض المجتمع العلمي لهذه الفرضيات.

ويترأس هوغربيتس هيئة استبيان هندسة النظام الشمسي (SSGEOS)، وهي مؤسسة تركز على دراسة مواقع الأجرام السماوية وعلاقتها بالنشاط الزلزالي. وقد اكتسب شهرة واسعة بعد زلزال تركيا المدمر في فبراير 2023، حين قال إنه توقع وقوعه قبل ثلاثة أيام، ما جعله محط اهتمام إعلامي كبير.

ورغم ذلك، يؤكد علماء الجيولوجيا والفلك أن نظرياته لا تستند إلى أي أساس علمي، وأنه لا توجد علاقة مثبتة بين حركة الكواكب وحدوث الزلازل على الأرض، معتبرين أن ما يطرحه يدخل في نطاق «الاستحالة العلمية». ومع ذلك، يواصل هوغربيتس نشر توقعاته، متمسكًا بما يسميه «هندسة الكواكب» وتأثيرها على الكرة الأرضية.