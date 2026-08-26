يعود لاعب الاتحاد ديون لوبي للمشاركة مع فريقه في مباراة الفتح، السبت القادم، الساعة 9:00 مساءً، على ملعب ميدان تمويل الأولى في الأحساء، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين، وذلك بعد انتهاء عقوبة إيقافه لمباراة واحدة بسبب حصوله على البطاقة الحمراء في لقاء القادسية الذي انتهى بفوز الفريق الاتحادي بهدف مقابل لا شيء في الجولة الثانية من دوري روشن.



ويواصل فريق الاتحاد تحضيراته الفنية لمواجهة الفتح القادمة، إذ يسعى المدرب ينز فيسينغ لمعالجة الأخطاء الفنية التي حدثت في لقاء الحزم الماضي، والذي انتهى بانتصار العميد بنتيجة 2-3 والوصول للنقطة السابعة في الدوري. ويطمح المدرب فيسينغ لتحقيق الفوز على فريق الفتح ومواصلة الانتصارات وحصد النقاط في بطولة الدوري.