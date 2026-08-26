رفض الفرنسي موسى ديابي لاعب فريق الاتحاد الخروج من النادي إلا بعد الحصول على كامل رواتبه المتبقية في عقده الممتد حتى يونيو 2029، التي تفوق 30 مليون يورو.



وكشفت مصادر مطلعة أن ديابي ووكيل أعماله اتفقا على عدم الرحيل خالي الوفاض، بعدما أبلغته إدارة الاتحاد عدم ممانعتها رحيله دون دفع مستحقاته المتبقية.



وكان اللاعب قد تلقى طلباً بالتنازل عن مستحقاته بعد عرض من باير ليفركوزن الألماني بلغ 25 مليون يورو.



وأوضح مصدر لـ«عكاظ» أن ديابي وصل لحالة عدم ثقة مع ناديه وطالب بالرحيل، بعد عرضه التنازل عن رواتبه، مشيراً إلى أن الأمور وصلت لاتفاق شبه تام، وطُلب من اللاعب التريّث حتى نهاية مواجهة الجزيرة الإماراتي في ملحق آسيا منتصف أغسطس الجاري، التي كسبها الاتحاد.



وأضاف أن إصابة الشاب رودريجيز بالرباط الصليبي وخروج عبدالرحمن العبود عقّدا مسألة رحيل ديابي، الذي قد تستمر المماطلة في قضيته حتى نهاية الفترة الصيفية، كونه يرفض الخروج مقابل عقد أقل بكثير مع النادي الألماني.



