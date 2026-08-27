وسط صخب الإعلانات التجارية التي تروج لمشروبات «الطاقة» و«الإلكتروليت» والمياه المنكّهة بأسعار باهظة، كشف خبراء التغذية مفاجأة طبية مدوية، تتمثل في أن السلاح الأكثر فاعلية لحماية الكلى من الفشل والتلف موجود بالفعل في بيتك دون أن تدفع فيه قرشًا واحدًا.

تخوض الكليتان في جسمك مأثرة بيولوجية مذهلة يوميًا، حيث تعملان بمثابة «مصفاة عملاقة» لتصفية نحو 50 غالونًا من الدم كل 24 ساعة لإنقاذك من السموم والفضلات. لكن تقريرًا حديثًا نشرته منصة «Verywell Health» الطبية حذر من أن هذا المحرك الطبيعي قد يتوقف عن العمل بسبب خطأ شائع يقع فيه الملايين.

كيف تقتل كليتك بالـ«جفاف»؟

تعتمد الكليتان بصفة مطلقة على تدفق السوائل الصافية لغسل الفضلات. وعندما تنخفض مستويات المياه في جسمك، تحدث الفاجعة:

انخفاض التروية المفاجئ: يقل تدفق الدم إلى الكليتين بشكل حاد، مما يؤدي إلى صدمة نسيجية تُعرف طبياً بالإصابة الكلوية الحادة.

تسرب البروتين الخطر: أظهرت البيانات الأكاديمية أن شرب أقل من كوبين من الماء يومياً (أقل من 500 مل) يرتبط مباشرة بتسرب البروتين في البول، وهو الإنذار المبكر والأول للإصابة بأمراض الكلى المزمنة.

على عكس ما تعتقده، ليست كل السوائل صديقة لكليتيك. فبعض المشروبات الشائعة تجلب الكوارث بدلاً من العلاج:

الماء الصافي: المشروب الأقوى عالمياً، يمنع الحصوات، ويطرد الفضلات، وخالٍ تماماً من الإجهاد الكيميائي والسعرات.

عصائر الليمون والبرتقال: حليف استثنائي، غنية بـ«السيترات» التي تمنع ترسب الكالسيوم وتشكل حصوات الكلى المؤلمة.

المشروبات الغازية والمحلاة: قنبلة موقوتة، تحوي الفركتوز وحمض الفوسفوريك اللذين يرفعان خطر الحصوات والقصور بشكل مباشر.

مشروبات تعويض الأملاح: فخ خطير، الحصة الواحدة قد تمنحك 1000 ملغ من الصوديوم، مما يرفع ضغط الدم ويجهد الفلاتر الكلوية.

وتؤكد أخصائية التغذية بجامعة UCLA ياسي أنصاري أن الحل لا يتطلب تعقيداً، فالتزامات بسيطة كفيلة بحمايتك للأبد: