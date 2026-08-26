كشفت وزارة الداخلية المصرية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله عدد من الأشخاص أثناء إجبار فتاة على استقلال سيارة في أحد شوارع محافظة الجيزة، قبل أن تتدخل الأجهزة الأمنية وتحدد هوية المتهمين وتضبطهم.

وقالت الوزارة، في بيان، إن أجهزة الأمن رصدت تداول مقطع فيديو يتضمن قيام عدد من الأشخاص باختطاف فتاة عنوة داخل سيارة في الجيزة، وبالفحص أمكن تحديد الفتاة، وتبين أنها مقيمة بدائرة قسم شرطة الأهرام.

وبسؤال الفتاة، أفادت بأنها كانت موجودة، يوم 25 أغسطس الجاري، في أحد الشوارع بدائرة قسم شرطة أول الشيخ زايد، عندما فوجئت بتوقف سيارة يستقلها عدد من الأشخاص، حيث قام أحدهم بتهديدها باستخدام سلاح أبيض، قبل أن يجبروها على الصعود إلى السيارة.

وأضافت، بحسب بيان الداخلية، أن المتهمين اعتدوا عليها بالضرب وتحـرشوا بها وحاولوا التعدي عليها جنسياً، إلا أنها قاومتهم وتمكنت من إحداث تلفيات بزجاج السيارة، الأمر الذي دفعهم إلى تركها في أحد الشوارع بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد، والاستيلاء على هاتفها المحمول بالإكراه.

ضبط المتهمين والسيارة

وأوضحت وزارة الداخلية أن التحريات أسفرت عن تحديد السيارة الظاهرة في مقطع الفيديو وضبطها، وتبين أنها سيارة ملاكي دون لوحة معدنية أمامية ومنتهية التراخيص.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط قائد السيارة ومستقليها، وتبين أنهم 5 طلاب وعامل توصيل طلبات، وجميعهم مقيمون بمحافظة الجيزة.

وأشارت الوزارة إلى أن التحريات كشفت أن ثلاثة من المتهمين سبق اتهامهم في قضايا تتعلق بالسرقة بالإكراه وتعاطي المخدرات والآداب العامة والبلطجة.

وعثرت الأجهزة الأمنية بحوزة المتهمين على كمية من مخدر «البودر»، فيما أرشدوا عن السلاح الأبيض المستخدم في الاعتداء والهاتف المحمول الذي استولوا عليه من الفتاة.

اعترافات المتهمين

وبمواجهة المتهمين، أقروا بارتكاب الواقعة وفقاً لما توصلت إليه التحريات، وأفادوا بأنهم اختطفوا الفتاة بهدف التعدي عليها جنسياً في إحدى المناطق الجبلية بمنطقة الشيخ زايد.

وأضافت الداخلية أن المتهمين ذكروا أنه عندما قاومتهم الفتاة وتمكنت من إحداث تلفيات بزجاج السيارة، قاموا بتركها في أحد الطرق، قبل أن يستولوا على هاتفها المحمول بالإكراه.

وأكدت الوزارة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، فيما تتولى النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

وتأتي الواقعة بعد انتشار مقطع الفيديو على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما أثار تفاعلاً واسعاً بين المستخدمين وتساؤلات بشأن هوية الأشخاص الذين ظهروا خلاله والظروف التي أحاطت بالواقعة.