تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغاً يفيد بسرقة مشغولات ذهبية من داخل فيلا دعاء بدير، ابنة الفنان أحمد بدير، بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور بدأت الأجهزة المختصة في فحص الواقعة وكشف ملابساتها.

بلاغ بسرقة مشغولات ذهبية

وتعود تفاصيل الواقعة إلى اكتشاف اختفاء عدد من المشغولات الذهبية من داخل الفيلا، لتتحرك الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادثة، وتبدأ في معاينة المكان وجمع المعلومات المرتبطة بالواقعة.

وتفحص جهات التحقيق كاميرات المراقبة المحيطة بالفيلا، إلى جانب الاستماع إلى أقوال العاملين والأشخاص الذين ترددوا على المكان خلال الفترة التي سبقت اكتشاف السرقة، بهدف تحديد هوية مرتكب الواقعة وكيفية دخوله وخروجه.

محضر وتحقيقات لكشف الملابسات

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة، فيما أُخطرت النيابة العامة التي بدأت مباشرة التحقيقات، بالتزامن مع استمرار الأجهزة الأمنية في جهودها لكشف ملابسات الحادثة وضبط المتهم وتحديد حجم المسروق.

أعمال منتظرة

وعلى الجانب الفني، يشارك أحمد بدير ضيف شرف في فيلم «الحافي»، الذي يجمعه بالفنانة إلهام شاهين، إلى جانب عمرو عبدالجليل، خالد الصاوي، رانيا فريد شوقي، أميرة فتحي، بدرية طلبة، إيمان السيد وإلهام صفي الدين، والعمل من تأليف محمد الغيطي وإخراج مازن الجبلي.