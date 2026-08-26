تبدعم وتمكين من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، تسضيف الرياض، النسخة الخامسة من الحدث التقني العالمي «ليب 2026»، خلال الفترة من 31 أغسطس إلى 3 سبتمبر، بمشاركة واسعة من قادة التقنية والابتكار والمستثمرين والخبراء والشركات الناشئة من مختلف أنحاء العالم.



ويستهدف الحدث، الذي يقام تحت شعار «إلى عوالم جديدة»، أكثر من 1000 متحدث وخبير عالمي، و1800 شركة تقنية، وأكثر من 600 شركة ناشئة، إلى جانب 1900 مستثمر وممثل لصناديق الاستثمار الجريء، بما يعزز دوره في صناعة الشراكات واستقطاب الاستثمارات ودعم نمو الشركات التقنية ورواد الأعمال.



ويقدم الحدث برنامجاً متنوعاً يستعرض أحدث التطورات في الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة والاقتصاد الرقمي، من خلال «ديب فيست» المتخصص في الذكاء الاصطناعي، إلى جانب مسارات التقنية المالية والصحية، والمدن الذكية، والتقنية التعليمية والرياضية، والفضاء والألعاب والبنية التحتية الرقمية.



كما يضم «LEAP Connect» لبناء الشراكات، و«Sports Tech Hub» لاستعراض مستقبل التقنية الرياضية، و«World Tech Zone» لعرض الابتكارات العالمية، و«LEAP Studios» لصناعة المحتوى المباشر، إضافة إلى برامج مخصصة للشركات الناشئة والمستثمرين ومنصات للإعلان عن الاتفاقيات والمبادرات التقنية.



وتعكس استضافة النسخة الخامسة ما حققته المملكة من تقدم في بناء منظومة تقنية متكاملة وجاذبة للاستثمارات والمواهب والشركات العالمية، منذ انطلاق «ليب» في الرياض عام 2022، وصولاً إلى توسعه دولياً عبر إطلاق «LEAP East» في هونغ كونغ، بما يربط منظومات التقنية والذكاء الاصطناعي بين الشرق والغرب انطلاقاً من المملكة.



ويركز «ليب 2026» على تعظيم الأثر الاقتصادي والاجتماعي للتقنية، وتمكين المواهب الوطنية، وإتاحة الفرص للطلاب والطالبات ورواد ورائدات الأعمال للاطلاع على أحدث الابتكارات العالمية، والاستفادة من الخبرات الدولية، واستكشاف المسارات المهنية والريادية المستقبلية.