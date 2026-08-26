وقَّعت المملكة العربية السعودية، ممثلةً في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وجمهورية السنغال، ممثلةً بالمكتب الوطني لمكافحة الفساد، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال منع الفساد ومكافحة الجرائم العابرة للحدود المرتبطة بقضايا الفساد.



ومثّل المملكة في توقيع المذكرة رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن بن إبراهيم الكهموس، فيما مثّل الجانب السنغالي رئيس المكتب الوطني لمكافحة الفساد مصطفى كاه.



وتستهدف المذكرة تعزيز التعاون المؤسسي، وتبادل المعلومات والخبرات، وبناء القدرات، وتطوير الممارسات المتخصصة في حماية النزاهة والوقاية من الفساد ومكافحته، بما يتوافق مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.



كما بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون وتبادل أفضل الممارسات في مجالات الشفافية والحوكمة ومكافحة الجرائم المالية والفساد العابر للحدود، بما يدعم الجهود الدولية في ترسيخ النزاهة والحد من جرائم الفساد.