تسدل المنصة الوطنية للقبول الموحد «قبول»، الإثنين القادم، الستار على أعمال قبول خريجي وخريجات الثانوية العامة للالتحاق بالجامعات الحكومية والأهلية وكليات التدريب التقني والمهني للعام الجامعي الجديد 1448هـ.

وتغلق المنصة في الـ31 من شهر أغسطس الجاري آخر مراحل القبول لحجز المقاعد الجامعية رسمياً للمتقدمين والمتقدمات، وهي مرحلة المقاعد الشاغرة والتي بدأت في التاسع من شهر أغسطس الجاري بعد أن تم التنسيق بين «قبول» والجامعات وكليات التدريب التقني والمهني للاستفادة من المقاعد الشاغرة، وتنتهي يوم الـ31 من الشهر نفسه.

يشار إلى أن حجز مقاعد القبول مر بمراحل عدة تمثلت في استعراض التخصصات المتاحة في المنصة، وإعداد قائمة الرغبات، وتعديل الملف الشخصي، وتحديث البيانات والاستثناءات الخاصة، وظهور فرص القبول المتاحة وكذلك المحتملة، وفترة المفاضلة اللحظية، وإعلان نتائج القبول النهائي، وتأكيد الاختيار ثم إجراء المقابلات الشخصية، واختبارات القبول للتخصصات التي تتطلب ذلك، وبعدها ظهور الفرص المتبقية للقبول، وأخيراً مرحلة المقاعد الشاغرة.