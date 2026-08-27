أكد وزير النقل السوري يعرب بدر أن مذكرتي التفاهم الموقعتين مع السعودية في مجالي الطرق والسكك الحديدية تمثلان خطوة مهمة لتعزيز الربط في البنية التحتية بين البلدين، بما يسهم في زيادة حركة الأشخاص والبضائع.

وأوضح بدر، في مقابلة مع «العربية Business»، أن مذكرتي التفاهم تتضمنان إطاراً زمنياً مدته 6 أشهر لتحديد نقاط الاتصال ووضع البرنامج التنفيذي للتعاون، فيما تمتد صلاحيتهما 5 سنوات، وتتجدد تلقائياً بموافقة الطرفين.

تطوير شبكات النقل

وأضاف أن دمشق تعوّل على التعاون مع السعودية في تطوير شبكات النقل وتعزيز حركة التجارة، بما يسهم في إنشاء ممر بري وسككي أكثر كفاءة يربط البلدين، ويدعم حركة البضائع بين أوروبا ودول الخليج العربي.

وكانت سورية والسعودية وقعتا، الخميس، مذكرتي تفاهم لتطوير السكك الحديدية والنقل البري، بهدف بناء القدرات وتبادل الخبرات وإجراء الدراسات اللازمة، بما يسهم في تأهيل الطرق والسكك الحديدية السورية وتنشيط حركة النقل والتبادل التجاري عبر سورية.