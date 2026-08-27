أوضح الاتحاد الألماني للموظفين الحكوميين أن الدولة تعاني حالياً من عجز في القوة العامة بالهيئات الحكومية بواقع 631 ألف موظف.

موظفون إضافيون

وجاء هذا الرقم بناء على الاستطلاع السنوي الذي يجريه الاتحاد الألماني للموظفين الحكوميين بين نقاباته الأعضاء البالغ عددها 41 نقابة، وذلك بحسب ما نشر موقع «العربية. نت».

ووفقاً للاتحاد، تبرز الحاجة إلى موظفين إضافيين بشكل خاص في مجال رعاية المرضى وكبار السن 125.2 ألف وظيفة، وفي المدارس 120 ألف وظيفة، وفي إدارات البلديات 112 ألف وظيفة، ويطالب الاتحاد بتوفير 92 ألف موظف إضافي للشرطة الاتحادية والجيش.

سبب الحاجة

وكان الاتحاد الألماني للموظفين الحكوميين قد قدر العام الماضي عدد العجز في القوة العاملة بالخدمة العامة بنحو 600 ألف موظف. وقال رئيس الاتحاد فولكر جاير: «إن الحاجة الإضافية إلى الموظفين ترجع، من بين أمور أخرى، إلى عدم شغل جميع الوظائف مجدداً بعد إحالة موظفين إلى التقاعد». وأضاف: «من ينظر أيضاً، على سبيل المثال، إلى الوضع الأمني المتغير، ينبغي أن يفهم فوراً سبب حاجتنا إلى مزيد من أفراد الشرطة، فمراقبة مناطق حظر الأسلحة الجديدة، على سبيل المثال، تتطلب أعداداً كبيرة من الموظفين».