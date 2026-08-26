رفع المركز الوطني للأرصاد اليوم، درجة الإنذار إلى الأحمر بهطول أمطار غزيرة على مناطق مكة المكرمة والباحة وعسير وأجزاء من محافظة الطائف.
وحذّر المركز المواطنين والمقيمين بتوخي الحيطة والحذر والابتعاد عن الأودية ومصادر السيول.
رفع المركز الوطني للأرصاد اليوم، درجة الإنذار إلى الأحمر بهطول أمطار غزيرة على مناطق مكة المكرمة والباحة وعسير وأجزاء من محافظة الطائف.
وحذّر المركز المواطنين والمقيمين بتوخي الحيطة والحذر والابتعاد عن الأودية ومصادر السيول.
The National Center of Meteorology raised the alert level to red today due to heavy rainfall in the regions of Makkah, Al-Baha, Asir, and parts of Taif Governorate.
The center warned citizens and residents to exercise caution and avoid valleys and sources of floods.