رفع المركز الوطني للأرصاد اليوم، درجة الإنذار إلى الأحمر بهطول أمطار غزيرة على مناطق مكة المكرمة والباحة وعسير وأجزاء من محافظة الطائف.

وحذّر المركز المواطنين والمقيمين بتوخي الحيطة والحذر والابتعاد عن الأودية ومصادر السيول.