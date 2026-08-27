أعلن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي رسمياً التعاقد مع لاعب خط الوسط الإسباني نيكولاس غونزاليس قادماً من مانشستر سيتي، بعقد طويل الأجل.



وجاء الإعلان عبر موقع النادي الإنجليزي، الذي ذُكر أن اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً هو أحد خريجي أكاديمية برشلونة، وسيرتدي القميص رقم ستة، ليصبح سابع لاعب ينضم إلى الفريق الأول هذا الصيف.



وعبّر اللاعب الشاب غونزاليس عن سعادته بالانتقال لنادي نيوكاسل، وقال للمركز الإعلامي للنادي: «أنا سعيد للغاية لوجودي هنا في هذا النادي الرائع. لم أسمع إلا كلمات طيبة عن النادي والمدينة، لذلك أنا متحمس حقاً للعيش هنا وأن أكون جزءاً من هذا المشروع. لقد أحببت القميص الأسود والأبيض بالفعل، ولا أطيق الانتظار لبدء ارتدائه على أرض الملعب».



وأضاف غونزاليس: «لقد خضت تجربة اللعب في ملعب سانت جيمس بارك مرتين مع مانشستر سيتي، وكانت تجربة صعبة للغاية. كان الجو رائعاً، والجماهير شغوفة جداً. أتوق لتجربة ذلك كلاعب على أرضنا.»



رأي المدرب ماتياس يايسله



تحدث المدرب ماتياس يايسله عن انضمام اللاعب، وقال: «أنا سعيد للغاية بانضمام نيكولاس إلى فريق نيوكاسل يونايتد. إنه يمتلك جودة عالية وخبرة مميزة في منطقة مهمة من الملعب».



وأضاف: «غونزاليس لاعب قوي جداً في حمل الكرة، فهو قادر على دفع الفريق للأمام مع الحفاظ على هدوئه تحت الضغط. كما أنه يتمتع بالانضباط الدفاعي، ويقرأ المباراة جيداً، وقوته البدنية تجعله مناسباً تماماً للدوري الإنجليزي الممتاز».



واختتم يايسله حديثه قائلاً: «نيكو لاعب فائز ذو سجل حافل، وقد لعب بالفعل في بعض الأندية الكبيرة في أفضل الدوريات الأوروبية، ولكنه لا يزال شاباً ومتعطشاً لمزيد من التطور. إنه إضافة رائعة لفريقنا».