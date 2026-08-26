تغزل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بممثل الوطن فريق الهلال الذي يستعد للمشاركة في النسخة القادمة من دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027.



بدأ الاتحاد الآسيوي تقريره عبر حسابه الرسمي في الإنترنت بأن نادي الهلال السعودي يسعى للعودة إلى منصات التتويج القارية في كل مشاركة له بصفته أحد الأندية المرشحة دائماً للذهاب بعيداً، وهو ما يرنو إليه في النسخة القادمة من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027.



ويسلط الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم الضوء على مسيرة الفرق المشاركة في الحدث الكروي المهم من خلال استعراض العديد من المحطات الخاصة بالفرق، منها ما يتعلق باللمحة التاريخية والإنجازات التي حققتها في تلك البطولة، إضافة لمشوارها على المستوى المحلي.



وأكد الاتحاد الآسيوي في تقريره أن نادي الهلال يعتبر من أبرز الأندية على مستوى قارة آسيا نظراً للإنجازات الكثيرة التي حققها، لا سيما على صعيد دوري أبطال آسيا للنخبة إذ ينفرد بالرقم القياسي بعدد الألقاب بعد أن صعد على منصات التتويج بطلاً في أربع مناسبات أعوام 1991 و2000 و2019 و2021، ويأمل أن يعزز ذلك في النسخة القادمة التي من المنتظر أن تشهد منافسة كبيرة.



محلياً، تزخر خزائن نادي الهلال بالكثير من الكؤوس والألقاب، إذ حقق لقب الدوري السعودي 21 مرة وهو حامل الرقم القياسي، إضافة للعديد من الألقاب المحلية الأخرى.



ويشارك الهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة بعد أن حل وصيفاً في بطولة الدوري السعودي الموسم الماضي بفارق نقطتين عن النصر البطل، إذ جمع 84 نقطة من 25 انتصاراً و9 مواجهات تعادل فيها، لكنه لم يخسر في المسابقة طوال الموسم مسجلاً 85 هدفاً مقابل 27 في مرماه.



يشرف على تدريبات الهلال المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاغي الذي سبق له أن حقق العديد من الألقاب في مسيرته التدريبية سواء مع لاتسيو أو إنتر ميلان الذي قاده للتتويج بلقب الدوري الإيطالي وغيرها من البطولات المحلية، ونجح في قيادة الهلال للتتويج بلقب كأس الملك مع الهلال الموسم الماضي.



ويسعى إنزاغي لتحقيق المزيد من الإنجازات في مسيرته التدريبية ويملك من العناصر ما يؤهله إلى ذلك، أبرزها البرتغالي روبين نيفيز والمهاجم الفرنسي كريم بنزيما والفرنسي الآخر ثيو هرنانديز والسعودي سالم الدوسري أفضل لاعب آسيوي مرتين، وغيرهم من النجوم العالميين القادرين على إعادة الهلال إلى ساحة المنافسة القارية.